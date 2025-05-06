Планируется запустить 12 автобусов и 3 троллейбусных маршрута.
Сегодня, 6 мая, мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что 9 мая после празднования 80-летия Победы предполагается организовать развоз гостей общественным транспортом.
Движение автобусных маршрутов № 17, 22, 24, 32, 33, 45, 46, 61, 64, 78, 79, 110 и троллейбусных № 7, 12, 16 будет организовано по продленным графикам рабочего дня.
К 21:45 часам к остановкам «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» планируется организовать подачу дополнительных автобусов и троллейбусов. С 22:00 часов от остановок «КДЦ «Маяковский» и «Госпиталь» транспорт будет отправляться с учетом наполняемости подвижного состава. Проезд платный, с учетом городских тарифов и льгот.