Традиционного шествия по улицам города в этом году не будет.

Традиционного шествия по улицам города в этом году не будет.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в медиаформате.

– Тысячи фотографий наших героев, защищавших мир от фашизма во время Великой Отечественной войны, будут транслироваться на медиаэкранах и медиафасадах зданий города, – сообщил глава региона.

То есть многотысячного шествия по улицам Омска с портретами участников войны в этом году не будет.

Также на заседании оргкомитета «Победа» принято решение в канун Дня Победы провести на Соборной площади смотр войск Омского гарнизона.

А в каждом округе Омска и райцентрах области пройдет большое количество локальных праздничных мероприятий.