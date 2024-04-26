Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подать заявку на портале «Работа России».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подать заявку на портале «Работа России».

Новое направление работы, помогающее людям с инвалидностью выстроить карьерную траекторию и найти подходящую работу, набирает популярность в Омской области.

Эксперты кадрового центра «Работа России» оказывают комплексную поддержку соискателям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая их индивидуальные потребности и возможности. Запущенный в январе 2023 года сервис уже оказал помощь более чем 150 людям с инвалидностью.

С самого начала происходит взаимодействие со специалистами, назначение куратора, который создает индивидуальный план поддержки.

– В комплекс мер поддержки в жизненной ситуации входят профориентационные мероприятия, помощь в заполнении резюме, оформление досрочной пенсии, организация стажировки и обучения. Соискателям также оказывается психологическая поддержка и помощь в социальной адаптации безработных инвалидов на рынке труда. И конечно, при работе с соискателем учитываются индивидуальные особенности его здоровья, ведь по заболеванию ему могут подходить не все вакансии. Благодаря такому комплексу мер уже более 40 омичей с инвалидностью смогли найти себе работу, – отметила начальник отдела содействия занятости инвалидов ЦЗН Омска и Омской области Виктория Устинова.

Новая услуга в Омске повышает доступность трудоустройства для людей с инвалидностью, позволяя им реализовать свой профессиональный потенциал и активно участвовать в трудовой деятельности.

– Я инвалид-колясочник, поэтому мне подходит только вариант надомной работы. Сотрудники кадрового центра прониклись моей проблемой и помогли найти вакансию. Чувствовал заинтересованность и участие с их стороны. Связали меня с общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль». Им нужен был работник, который вел бы их соцсети, наполнял бы контентом сайт. Теперь у меня есть хорошая работа, она полностью меня устраивает, – признался омич Михаил Бережной.

Сервис «Жизненной ситуацией для граждан с инвалидностью» в Омске продолжает работу. Чтобы воспользоваться им, достаточно подать заявление на портале «Работа России».