Компания «Стройсервис» нарушала контракт по благоустройству сквера им. А. М. Казанника. УФАС внесло ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания «Стройсервис» нарушала контракт по благоустройству сквера им. А. М. Казанника. УФАС внесло ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Арбитражный суд Омской области рассмотрел апелляцию ООО «Стройсервис». Ранее омское УФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

22 февраля прошлого года ООО «Стройсервис» стало подрядчиком благоустройства сквера им. А. М. Казанника в Центральном округе. Работы организация должна была начать в середине апреля прошлого года, но к ним она так и не приступила. 25 апреля УДХБ решило расторгнуть контракт, но после выхода подрядчика на объект отменило это решение.

Однако работы на объекте проходили с нарушением сроков, подрядчик самовольно заменял используемые материалы и не предоставлял УДХБ документы для проверки. В результате 10 января с компанией расторгли контракт, а УФАС внесло ее в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Арбитражный суд Омской области отклонил апелляцию ООО «Стройсервис».