Регион представил обновленный стенд, придав ему новую концепцию, сфокусированную на перспективах для детей и молодежи.

Регион представил обновленный стенд, придав ему новую концепцию, сфокусированную на перспективах для детей и молодежи.

Обновленный Павильон № 75 на ВДНХ снова открыл свои двери для посетителей международного выставочного форума «Россия». Экспозиции регионов нацелены на лето, и гостей ожидают яркие цветочные композиции и множество сюрпризов. Омская область также представила обновленный стенд, придав ему новую концепцию, сфокусированную на перспективах для детей и молодежи.

Одной из интересных локаций на стенде Омской области стала площадка под названием «Омск – город студентов». В регионе насчитывается более 80 тысяч студентов, а 16 вузов предлагают двести обучающих направлений. Здесь представлены различные образовательные возможности, которые делают Омск привлекательным для молодежи.

На локации «Омск – регион сильных» установлена площадка для стрельбы из пистолета. Любой желающий может проверить свою меткость и почувствовать себя спортсменом. Посетителям также рассказывают о богатых традициях пулевой стрельбы в Омской области. В регионе воспитаны многократные победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, такие как Виталина Бацарашкина, Дмитрий Лыкин и Юлия Эйдензон.

Также гости стенда смогут окунуться в атмосферу сибирского мегаполиса, который славится своими музеями, театрами, спортивными и молодежными объектами. Для этого подготовлена локация «Побывай в Омске!». В 2024 году Омск был удостоен Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город образовательного туризма» и получил серебряную награду в номинации «Город молодежного туризма».

Теперь на стенде появилась стена граффити. На локации можно узнать о фестивале граффити, который состоится этим летом. Прямо на выставке желающие смогут подать заявку на участии в этом мероприятии. Отметим, что фестиваль будет носить такое же название, как композиция Омской области на ВДНХ «Омск – ты просто космос!». Название выбрали сами омичи в телеграм-канале губернатора Виталия Хоценко.

Разместили на стенде и макет установки «Титан», который расскажет об одном из ведущих омских предприятий химической отрасли.

По просьбам посетителей авторы экспозиции продлили работу локации художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Теперь на стенде можно увидеть новую коллекцию микроминиатюрных шедевров: «Омск – город, в котором издаются самые маленькие книги в мире».