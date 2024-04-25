Почти половина россиян предпочитают готовить шашлык из свинины.

Почти половина россиян предпочитают готовить шашлык из свинины.

Россельхозбанк провел опрос среди россиян, чтобы узнать их предпочтения в шашлыке. Оказалось, что более 40 % россиян предпочитают жарить мясо свинины, около 20 % - курицу и индейку, 17 % - баранину и 11 % - говядину. Только 5 % заявили о любви к шашлыку из семги, форели, осетрины и других видов рыб, еще 5,5 % стали бы есть шашлык только из овощей или грибов.

Почти 70 % опрошенных признались, что жарят шашлыки сами и не доверяют это дело посторонним. Каждый десятый признался, что готов купить готовый шашлый, чтобы сэкономить время. При этом 20 % россиян отметили, что ради экономии ресурсов покупают маринованное мясо, но при этом жарят его сами. Мясо для шашлыков респонденты предпочитают приобретать в магазинах, на рынках или в супермаркетах.

Самым приятным дополнительным ингридиентом к шашлыку россияне назвали приятную компанию. Кроме этого 30 % приобретают к мясу ароматный соус, 16 % любят поджаренные овощи, 14 % - жареный лук, 5 % - грибы, а 9 % - бокал вина.

Около 40 % опрошенных признались, что не определяют для себя норму употребления шашлыка и едят столько, сколько захочется. Около 25 % готовы съесть 350 граммов, каждый пятый – не более 200 граммов, а 12 % могут осилить до полкило.