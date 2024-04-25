На помощь юному омичу пришли сотрудники Росгвардии. Они отвезли мальчика в полицию, а потом передали его маме.

На помощь юному омичу пришли сотрудники Росгвардии. Они отвезли мальчика в полицию, а потом передали его маме.

В Омске сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 8-летнему мальчику. Школьник решил покататься на автобусе и заблудился.

– Экипаж Росгвардии получил информацию о пропаже ребенка и незамедлительно приступил к поискам. Особое внимание уделялось местам вблизи дорог и детских площадок. Вскоре росгвардейцы заметили на остановке общественного транспорта схожего по приметам мальчика, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

Стражи порядка посадили юного омича в служебный автомобиль и сообщили о месте его нахождения в полицию. В присутствии сотрудника по делам несовершеннолетних мальчика передали маме.