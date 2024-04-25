Омск-Информ
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·Общество

В «Омской крепости»  установили модульный туалет за 2 миллиона. Функционировать туалет начнет с 9 мая.
На территории «Омской крепости» установили модульный туалет. Ватерклозет должны подключить к коммуникациям в ближайшие дни.
– Из интересного: модуль оснащен системой мобильной оплаты, электронными датчиками и замками. Его стоимость составила порядка 2 миллионов рублей, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Функционировать туалет начнет с 9 мая.
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·Общество

В «Омской крепости»  установили модульный туалет за 2 миллиона. Функционировать туалет начнет с 9 мая.
На территории «Омской крепости» установили модульный туалет. Ватерклозет должны подключить к коммуникациям в ближайшие дни.
– Из интересного: модуль оснащен системой мобильной оплаты, электронными датчиками и замками. Его стоимость составила порядка 2 миллионов рублей, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Функционировать туалет начнет с 9 мая.
2076