Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Новое пространство оборудуют во внутреннем дворике здания Сбербанка на остановке «Городок Водников».
В здании Сбербанка на остановке «Городок Водников» откроется фудкорт под названием «Гастросоюз». А во внутреннем дворике здания появится молодежное пространство, похожее на Камергерский переулок в центре Омска, сообщает «Омск_путеводитель».
Дворик планируют оснастить мебелью. Пространство должно стать местом для проведения концертов, мастер-классов и прочих мероприятий.
Напомним, на фудкорте появятся заведения «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea. Открытие «Гастросоюза» запланировано на первую неделю июня.
·Экономика/Бизнес

Новое пространство оборудуют во внутреннем дворике здания Сбербанка на остановке «Городок Водников».
В здании Сбербанка на остановке «Городок Водников» откроется фудкорт под названием «Гастросоюз». А во внутреннем дворике здания появится молодежное пространство, похожее на Камергерский переулок в центре Омска, сообщает «Омск_путеводитель».
Дворик планируют оснастить мебелью. Пространство должно стать местом для проведения концертов, мастер-классов и прочих мероприятий.
Напомним, на фудкорте появятся заведения «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea. Открытие «Гастросоюза» запланировано на первую неделю июня.