Омск-Информ
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·Общество

За год в городе количество подобных точек выросло на 2,8 % и составило 669.
За год в Сибири значительно выросла популярность готовой еды. Жители регионов начали активно заказывать еду навынос, а число заведений общепита при этом выросло на 3 %. Больше всего заведений, которые занимаются доставкой готовых блюд, открылось в Барнауле. В Омске же количество подобных точек выросло на 2,8 % и составило 669, сообщает «Коммерсантъ».
– Бурное развитие сибирского общепита мы наблюдаем последние два года. Например, еще в 2022-м сервисы доставки готовых блюд стали одними из самых быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции в округе, – рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
Эксперты отмечают, что рынок готовой еды в этом году вырастет еще на 30 %.
·Общество

За год в городе количество подобных точек выросло на 2,8 % и составило 669.
За год в Сибири значительно выросла популярность готовой еды. Жители регионов начали активно заказывать еду навынос, а число заведений общепита при этом выросло на 3 %. Больше всего заведений, которые занимаются доставкой готовых блюд, открылось в Барнауле. В Омске же количество подобных точек выросло на 2,8 % и составило 669, сообщает «Коммерсантъ».
– Бурное развитие сибирского общепита мы наблюдаем последние два года. Например, еще в 2022-м сервисы доставки готовых блюд стали одними из самых быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции в округе, – рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
Эксперты отмечают, что рынок готовой еды в этом году вырастет еще на 30 %.