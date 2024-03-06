В городе значительно увеличилось количество парикмахерских, студий маникюра и brow-баров.

В городе значительно увеличилось количество парикмахерских, студий маникюра и brow-баров.

За год в Омске значительно выросло количество парикмахерских, ногтевых салонов и brow-баров. Согласно информации 2ГИС, студий по оформлению бровей в Омске стало больше на 22,5 %. Теперь в городе их насчитывается чуть больше 1000.

Также на 15,3 % увеличилось число маникюрных салонов. По этому показателю Омск оказался в лидерах среди других городов. Теперь подобных заведений в городе почти 1,5 тысячи. Всего по России количество ногтевых студий превышает 35 тысяч.

Кроме того, Омск стал лидером среди городов, в которых выросло количество парикмахерских. За год их стало больше почти на 15 % – 1192 заведения.