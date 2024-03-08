В общей сложности бары, кафе и рестораны региона занимают 123 тыс. кв. м.

В общей сложности бары, кафе и рестораны региона занимают 123 тыс. кв. м.

Омскстат опубликовал информацию о количестве объектов торговли и общественного питания в регионе. Так, на сегодня в области открыто 10,8 тыс. магазинов. В общей сложности они занимают площадь, равную 1,8 млн кв. м. Также в области функционирует 455 аптек и 787 аптечных киосков.

Кроме того, в регионе насчитали 2718 павильонов, 435 киосков и 87 палаток. По информации статистиков, в области открыто 989 ресторанов, баров и кафе, которые занимают почти 123 тыс. кв. м.

Также есть 283 закусочные и 1 190 столовых, которые рассчитаны в общей сложности почти на 105 тысяч посадочных мест.