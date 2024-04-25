Инцидент произошел в прошлом году. Женщина начала выходить из салона автобуса, а в это время мужчина начал движение. Все закончилось серьезными травмами.

Инцидент произошел в прошлом году. Женщина начала выходить из салона автобуса, а в это время мужчина начал движение. Все закончилось серьезными травмами.

В Омске будут судить 42-летнего водителя пассажирского автобуса. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в середине марта прошлого года мужчина, находясь за рулем ПАЗа, следовал по маршруту № 47. Во время высадки пассажиров на остановке «Улица 10 лет Октября» мужчина не заметил 78-летнюю пенсионерку, которая выходила из салона, и начал движение. В это время женщина выпала, а автобус проехал по ней.

– В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления водитель признал полностью, – добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.