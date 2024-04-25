Омск-Информ
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·Общество

Выращиваем занимаются 4 осужденных в исправительной колонии № 7.

На территории исправительной колонии № 7 установили две теплицы площадью 300 кв. м. Там выращивают помидоры и огурцы. Работами занимаются 4 осужденных.

– В этом году мы планируем собрать две тонны огурцов и тонну помидоров. Выращенные овощи разнообразят рацион питания осужденных, – отметил начальник учреждения Александр Сысенко.

Для выращивания растений применяют современные технологии. Теплицы выполнены из поликарбоната.

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·Общество

Выращиваем занимаются 4 осужденных в исправительной колонии № 7.

На территории исправительной колонии № 7 установили две теплицы площадью 300 кв. м. Там выращивают помидоры и огурцы. Работами занимаются 4 осужденных.

– В этом году мы планируем собрать две тонны огурцов и тонну помидоров. Выращенные овощи разнообразят рацион питания осужденных, – отметил начальник учреждения Александр Сысенко.

Для выращивания растений применяют современные технологии. Теплицы выполнены из поликарбоната.

1252