В 2023 году на федеральной трассе Тюмень – Омск произошло 15 крупных аварий, в результате которых погибли 19 человек. Машины бьются из-за того, что дорога узкая.

В 2023 году на федеральной трассе Тюмень – Омск произошло 15 крупных аварий, в результате которых погибли 19 человек. Машины бьются из-за того, что дорога узкая.

На федеральной трассе Тюмень – Омск могут снизить скорость движения до 60 км/ч. С таким предложением выступил Следственный комитет, сообщает портал «ТОП-24».

Чуть больше месяца назад, 16 марта, на этой трассе произошла авария с участием маршрутки и двух большегрузных автомобилей. В результате ДТП погибли 8 человек, включая двух детей. За прошлый год на автодороге случились 15 крупных аварий, жертвами которых стали 19 человек. Как правило, аварии происходят из-за узости трассы – во многих местах она двухполосная, и водители часто идут на обгон более медленных автомобилей, выезжая на встречную полосу.

– По предварительной информации, пока дорога не станет 4-полосной, следователи рекомендовали ограничить на ней скорость движения до 60 км в час. Пока неизвестно, всем или только грузовикам, – пишет издание. – Учитывая порог ненаказуемости – поток будет ехать со скоростью 80 км в час. Правда, трудно представить, чтобы на такое решение смогли пойти, учитывая экономические последствия.

Следственный комитет официально не делал заявлений по поводу трассы Тюмень – Омск.