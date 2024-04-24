Центр молодежных инициатив аграрного университета провел региональный тур Международного конкурса «Молодые предприниматели села».
Российский союз сельской молодёжи при поддержке Росмолодёжи организовал конкурс «Молодые предприниматели села», региональный тур которого прошел на территории Центра молодежных инициатив Омского аграрного университета им. П.А. Столыпина. Жюри рассматривало восемь проектов, которые презентовали идеи по открытию крестьянско-фермерских хозяйств. Проекты в рамках заданной темы были весьма разнообразными: пчеловодство, разведение лошадей, выращивание рыжика посевного, приготовление чечевичного эспумаса, производство молока, переработка овощей и фруктов, создание агротуристического комплекса и разработка конструкции винтомоторной группы беспилотников. Конкурсанты должны были подготовить презентацию своих проектов, пройти блиц-опрос и показать свои знания, в том числе и в маркетинге. Вопросы от жюри касались не только базовых вопросов об убытках и прибыли, но также логистики, контроля рисков и кризиса, рабочих мест, а также логистики и сбыта. Команды оказались очень сильными, и сделать выбор для жюри было весьма непросто. Победителями финала регионального тура Международного конкурса «Молодые предприниматели села» стали команда экономического факультета «Пчелиный дом» с бизнес-проектом по созданию и развитию пчеловодческой фермы и команда Университетского колледжа агробизнеса «Рыжий богатырь» с бизнес-проектом по выращиванию и переработке рыжика посевного.
Проекты победителей представят на Международном этапе конкурса «Молодые предприниматели села» в Москве.