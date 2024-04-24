Мужчину ждет суд, который может отправить его в колонию на три года.

Мужчину ждет суд, который может отправить его в колонию на три года.

Игорю Максимову, который Сегодня омский суд избрал меру пресечения 57-летнему священнику, который повесил в храме портреты бандеровцев, стилизованные под иконы. Мужчину поместили под домашний арест.

Напомним, священника обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в реабилитации нацизма. Как сообщает Следственный комитет, стилизованное под икону изображение украинских пособников нацизма мужчина повесил в трапезной своей церкви.

Отметим, что подобным священник занимается не в первый раз. Профилактические беседы с правоохранителями не помогли ему соблюдать закон. Омичу грозит до трех лет лишения свободы.