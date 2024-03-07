Омск-Информ
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·Происшествия

Наколки, которые показывал мужчина, содержат запрещенные символы.
Первомайский районный суд оштрафовал 42-летнего омича за публичное демонстрирование нацистской символики. Ему придется заплатить за нарушение 1000 рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, свастику содержат татуировки на теле мужчины, которые он демонстрировал сокамерникам в СИЗО-1, где находился в феврале. В суде омич свою вину признал.
Постановление о штрафе вступило в законную силу.
·Происшествия

Наколки, которые показывал мужчина, содержат запрещенные символы.
Первомайский районный суд оштрафовал 42-летнего омича за публичное демонстрирование нацистской символики. Ему придется заплатить за нарушение 1000 рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, свастику содержат татуировки на теле мужчины, которые он демонстрировал сокамерникам в СИЗО-1, где находился в феврале. В суде омич свою вину признал.
Постановление о штрафе вступило в законную силу.