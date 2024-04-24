Силовики и Минюст выявили в деятельности религиозной организации грубые и неустранимые нарушения. Священник прихода задержан по подозрению в реабилитации нацизма.

Силовики и Минюст выявили в деятельности религиозной организации грубые и неустранимые нарушения. Священник прихода задержан по подозрению в реабилитации нацизма.

Управление Минюста России по Омской области направило в Омский областной суд административный иск о ликвидации местной религиозной организации «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске». В этой церкви нашли изображения бандеровцев, стилизованные под иконы.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании 57-летнего священника прихода Игоря Максимова. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 148 УК (оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений). Максимов придерживался радикальных националистических взглядов и на богослужениях распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над русским. Он также публично демонстрировал икону с изображением на ней пособников нацизма (С. Бандеры, Р. Шухевича, И. Слипого).

По ходатайству следствия суд заключил Максимова под домашний арест. Приход, в котором он служил, в ближайшее время, скорее всего, закроют по решению суда.

– Основанием для обращения в суд стал грубые и неустранимые нарушения в деятельности местной религиозной организации, которые были выявлены в ходе совместной проверки Управления Минюста, прокуратуры и УФСБ по Омской области, – сообщили в пресс-службе регионального управления Минюста РФ по Омской области.

Добавим, что Максимов и ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Профилактические беседы ни к чему не привели.