Необычные портреты рядом с иконами увидели посетители церкви. Они тут же обратились в полицию.

Необычные портреты рядом с иконами увидели посетители церкви. Они тут же обратились в полицию.

В Омске задержали 57-летнего священника Игоря Максимова. Как сообщает Telegram-канал SHOT, год назад мужчина повесил в своем храме иконы с изображением Степана Бандеры, Богдана Шухевича и других украинских националистов. Это увидели посетители церкви, которые сразу же обратились в полицию. Тогда Максимов заявил, что сделал это по велению главы украинской грекокатолической церкви. С мужчиной провели профилактическую беседу, а иконы изъяли.

Вскоре священник снова принялся за старое, и уйти от наказания ему не удалось. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела – «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Реабилитация нацизма».

– В настоящее время по месту жительства и по месту службы подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты носители информации, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Омичу грозит до трех лет лишения свободы.