Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Сергей Васильков погиб во время обстрела под Курском.

На СВО погиб 52-летний бывший клирик омской епархии Сергей Васильков (иеромонах Феодорит). 31 мая омский митрополит Дионисий освободил священнослужителя от должностей настоятеля храма Святой Троицы в селе Андреевка Омского района и настоятеля храма в Куйбышевском доме-интернате для престарелых.

Васильков ушел на СВО в качестве добровольца. Он погиб в сентябре 2024 года, его тело привезли в Омск только в конце ноября. Бывший священник погиб под Курском, где он «прикрывал, вытаскивал и исповедовал воинов». Его похоронили на прошлой неделе на Южном кладбище.

1166
·Происшествия

Сергей Васильков погиб во время обстрела под Курском.

На СВО погиб 52-летний бывший клирик омской епархии Сергей Васильков (иеромонах Феодорит). 31 мая омский митрополит Дионисий освободил священнослужителя от должностей настоятеля храма Святой Троицы в селе Андреевка Омского района и настоятеля храма в Куйбышевском доме-интернате для престарелых.

Васильков ушел на СВО в качестве добровольца. Он погиб в сентябре 2024 года, его тело привезли в Омск только в конце ноября. Бывший священник погиб под Курском, где он «прикрывал, вытаскивал и исповедовал воинов». Его похоронили на прошлой неделе на Южном кладбище.

1166