Нарушения нашли в Кировской районной котельной. Прокуратуре пришлось даже обратиться в суд.

Нарушения нашли в Кировской районной котельной. Прокуратуре пришлось даже обратиться в суд.

В Омске прокуратура нашла более 70 нарушений в работе Кировской районной котельной АО «ОмскРТС», которая расположена на улице 2-я Солнечная.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, предприятие не обеспечило контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и не провело экспертизу несущих металлических конструкций котлов. Кроме того, отсутствовали паспорта на трубопроводы пара, а также на тепловые изоляции.

«ОмскРТС» привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Предприятию придется выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Также надзорное ведомство потребовало через суд обязать организацию устранить все нарушения. Сейчас заявление находится на рассмотрении.