Из-за приходящего в регион похолодания могут возникнуть проблемы на теплоэнергетических объектах. Их работу министр просил контролировать особо.
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко провел видеосовещание, где общался с главами муниципальных районов и начальниками ресурсоснабжающих организаций. Разговор был связан с предстоящим похолоданием в регионе.
– В связи с этим поручил главам районов и руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить особый контроль за качественным функционированием объектов теплоэнергетики. Также из-за погодных условий поручил контролировать давление в газопроводах в северных районах области, – сообщил Шнипко в своем телеграм-канале.
В министерстве омичам напомнили телефоны диспетчерских служб:
- «Омскэлектро»: 53-60-60, 65-33-19 (САО), 55-05-57 (КАО), 32-22-15 (ЛАО, ЦАО и ОАО);
- «Омскэнерго»: филиал ПАО «Россети Сибирь» – 355-452, 355-252;
- ЕДДС города Омска: 78-78-78;
- департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго: 357-806.