В начале апреля в Омске ожидается потепление до +14 градусов. Но в ближайшие дни в городе будет холодно.

В начале апреля в Омске ожидается потепление до +14 градусов. Но в ближайшие дни в городе будет холодно.

Стало известно, когда в Омск придет потепление. По данным синоптиков, произойдет это только через месяц. В ближайшие дни в городе будет еще холодно.

Завтра, 14 марта, столбик термометра в регионе ночью опуститься до –23 градусов. На дорогах будет гололед. Плюсовая температура ожидается в конце марта, а значительное повышение температуры до +14 градусов будет 9 апреля. Однако к середине апреля снова ожидается похолодание.