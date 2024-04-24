В населенных пунктах введут карантин, а местным жителям уже начали ставить прививки.

В населенных пунктах введут карантин, а местным жителям уже начали ставить прививки.

Специалисты Россельхознадзора выявили в Омской области два новых очага бешенства. Зараженных котов нашли в деревне Лобково Таврического района и Тевризе.

– В связи с заболеванием животных бешенством, указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территориях будет введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, – сообщили в ведомстве.

На территории очагов уже провели дезинфекцию. Животных осмотрели, установили за ними наблюдение. В населенных пунктах также проводится вакцинация против бешенства.

Отметим, что в этом году в Омской области зарегистрировано уже 14 очагов этой смертельной инфекции. В 2023 году их было всего 30.