Омск-Информ
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·Общество

Его место занял кандидат медицинских наук Александр Никитин.
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области появился новый начальник. Должность с 20 апреля занял кандидат медицинских наук Александр Никитин. Изменения уже отображены на сайте ведомства.
В 2001 году Никитин окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «медико-профилактическое дело». После этого трудился врачом по гигиене труда  в Центре госсанэпиднадзора в Центральном районе Омска. С 2005 года работает в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
До этого пост руководителя регионального Роспотребнадзора занимал Александр Крига. Он возглавлял ведомство с 2008 года.
·Общество

Его место занял кандидат медицинских наук Александр Никитин.
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области появился новый начальник. Должность с 20 апреля занял кандидат медицинских наук Александр Никитин. Изменения уже отображены на сайте ведомства.
В 2001 году Никитин окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «медико-профилактическое дело». После этого трудился врачом по гигиене труда  в Центре госсанэпиднадзора в Центральном районе Омска. С 2005 года работает в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
До этого пост руководителя регионального Роспотребнадзора занимал Александр Крига. Он возглавлял ведомство с 2008 года.