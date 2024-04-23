Закупка техники для нужд бюджетного учреждения совпала со скандалом вокруг масштабной вырубки деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ.

Закупка техники для нужд бюджетного учреждения совпала со скандалом вокруг масштабной вырубки деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства, подведомственное департаменту городского хозяйства мэрии, закупает 20 мощных бензопил. Общая стоимость техники для нужд бюджетного учреждения составит 1,8 млн рублей.

Городским дорожникам понадобились пять бензопил с мощностью двигателя 3,4 кВт и рабочим объемом двигателя более 59 куб. см и 15 пил с мощностью двигателя более 2,6 кВТ и рабочим объемом двигателя около 50 куб. см. Победитель торгов должен будет поставить их в течение 15 дней после заключения контракта.

Закупка бензопил «удачно» совпала со скандалом вокруг вырубки деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. По решению так называемой «зеленой» комиссии там разрешили вырубить около 170 деревьев. Руководство омских парков заявило, что на падающие ветви деревьев массово жаловались спортсмены – бегуны и лыжники.

В ситуацию вмешался мэр Сергей Шелест, который без предупреждения побывал в парке и осмотрел места лесоповала. Увиденным глава города остался недоволен и потребовал от руководителя омских парков Руслана Щербакова в течение суток дать ответ – «лесоруб он или нормальный хозяин»?

В среду, 24 апреля, пройдет заседание балансовой комиссии при мэре, где Щербаков должен не только отчитаться о ситуации в МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ», но досконально прояснить судьбу деревьев.