Глава города потребовал от директора учреждения ответа на сложный вопрос – лесоруб он или нормальный хозяин? Времени подумать меньше суток.

Глава города потребовал от директора учреждения ответа на сложный вопрос – лесоруб он или нормальный хозяин? Времени подумать меньше суток.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня неожиданно приехал в парк имени 30-летия ВКЛСМ. Поводом стали сообщения в СМИ и социальных сетях о вырубке деревьев в районе озера. Глава города вместе с директором городских парков Русланом Щербаковым посмотрел, на каких участках парка прошел снос деревьев, как это соотносится с решением «зеленой» комиссии, разрешившей вырубить около 170 насаждений.

– Не на все вопросы получил ответы. Дал времени до завтра, как раз будем рассматривать деятельность парка на балансовой комиссии. Руслан Анатольевич Щербаков должен дать весь расклад: лесоруб он или нормальный хозяин, – написал Шелест в своем телеграм-канале. – Конечно, на территории парка есть ветхие и аварийные деревья, но это не значит, что нужно бездумно махать топором.

«Омск-информ» подробно разбирал ситуацию с вырубкой деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Оказывается, что на падающие с деревьев ветки жаловались спортсмены – бегуны и лыжники.