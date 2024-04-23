Елена Тебенькова с 2016 по 2022 годы работала заместителем прокурора Омской области, где курировала уголовное судопроизводство и надзор за уголовно-исполнительной системой.

Елена Тебенькова с 2016 по 2022 годы работала заместителем прокурора Омской области, где курировала уголовное судопроизводство и надзор за уголовно-исполнительной системой.

Экс-заместитель прокурора Омской области Елена Тебенькова, ушедшая в отставку в декабре 2022 года после рабочей поездки в регион генпрокурора Игоря Краснова, получила неожиданное назначение. Она возглавила управление министерства юстиции РФ по Костромской области

Тебенькова более 30 лет отработала в органах прокуратуры. На протяжении шести лет, с 2016 по 2022 годы была заместителем областного прокурора, курировала уголовное судопроизводство, а также надзор за уголовно-исполнительной системой. После отставки преподавала профильные дисциплины в Омском юридическом колледже.

Сегодня нового руководителя костромского Минюста представили местному губернатору Сергею Ситникову. Он пожелал Елене Тебеньковой успехов в достижении общих целей по укреплению законности и обеспечению единого правового пространства на территории региона.