Преподаватели автономной некоммерческой организации дополнительного профобразования «оригинально» принимали экзамены у трудовых мигрантов.

Преподаватели автономной некоммерческой организации дополнительного профобразования «оригинально» принимали экзамены у трудовых мигрантов.

Сотрудники омской полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали двоих преподавателей автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования, которые фиктивно принимали экзамены у трудовых мигрантов.

Иностранцы должны были сдавать экзамены на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. На основании полученных результатов им выдавали соответствующие сертификаты, которые позволяли законно находиться в России и получить патенты на осуществление трудовой деятельности. Экзамены проводились для галочки, а сами преподаватели брали за фиктивную сдачу деньги.

– Фигуранты осуществляли помощь иностранным гражданам в сдаче указанных экзаменов путем размещения на штативе камеры листа формата А4 с транскрипцией на национальном языке экзаменуемого текста для сдачи устной части экзамена, предоставляли правильные ответы на тестовые задания и подавали жесты, указывающие на правильные варианты ответов в заданиях письменной части, – сообщили в пресс-службе УМВД. – Оперативными сотрудниками задокументированы факты сдачи экзаменов 65 иностранными гражданами. За получение сертификата каждый из них платил порядка 4 000 рублей, фактически же соответствующими знаниями не владел или владел в недостаточной степени.

На 43-летнего преподавателя и его 45-летнюю коллегу завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В ходе обысков по местам проживания обвиняемых и в офисе организации были изъяты сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки и другая оргтехника, флеш-накопители, документация.

Как сообщили в Следственном комитете, фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.