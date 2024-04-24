ОНПЗ представил свой опыт в части реализации цифрового экологического контроля за окружающей средой.

ОНПЗ представил свой опыт в части реализации цифрового экологического контроля за окружающей средой.

Омский НПЗ принял участие в ежегодном совещании главных экологов нефтеперерабатывающих предприятий России и стран СНГ. ОНПЗ представил свой опыт в части реализации цифрового экологического контроля за окружающей средой. Специалисты завода озвучили доклад о внедрении автоматизированной системы мониторинга воздуха. Такая технология используется на заводе с 2022 года.

- Система автоматизированного мониторинга воздуха формирует новые стандарты экологичного производства, действующего на принципах полной информационной открытости перед органами власти и жителями. Эта технология является ориентиром для всей российской промышленности. Омский НПЗ готов сотрудничать и делиться своиминаработками в этой области с другими предприятиями отрасли, — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Омский НПЗ стал первым предприятием в регионе, которое внедрило непрерывный экологический мониторинг за атмосферным воздухом. Датчики АСМВ постоянно следят за показателями производства и отправляют показатели в надзорные органы. Такая система передачи данных была разработана вместе с работниками Росприроднадзора.

Внедрение автоматизированной системы мониторинга воздуха стала частью программы экологической модернизации завода. Система включена в план федерального проекта «Чистый воздух».

Системой оснастили уже 5 производственных объектов предприятия. В будущем их планируют установить на все ключевые установки. Благодаря внедрению таких технологий ОНПЗ снизил воздействие на экологию на 40 %, в следующем году в планах еще на 25 %.

Эксперты совещания высоко оценили результаты установки системы автоматического контроля. Доклад сотрудников ОНПЗ был признан одним из лучших.