Матч с лидером «серебряной» группы станет первым домашним для нового тренерского штаба «Иртыша».

Матч с лидером «серебряной» группы станет первым домашним для нового тренерского штаба «Иртыша».

Завтра, 24 апреля, омский «Иртыш» в очередном матче футбольного первенства Второй лиги встречается с лидером «серебряной» группы – «Спартаком» из Костромы (3+).

Эта встреча станет первой домашней для нового тренерского штаба омской команды во главе с Максимом Мишаткиным.

В этом матче ожидается дебют 18-летнего талантливого полузащитника, воспитанника омского футбола – Захара Жукова. Юный игрок дубля «Иртыша» отлично показал себя в нескольких матчах нового сезона, а в игре с «Шахтером» из Коркино стал настоящим героем встречи, оформив гол+пас.

Перед началом матча и в перерыве болельщиков ждет развлекательная программа и розыгрыш призов от партнеров клуба.

Матч начнется в 19:00, а в манеж спорткомплекса «Красная звезда» можно будет попасть уже в 17:30.