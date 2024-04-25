Сеть АЗС «Топлайн», наращивая свои возможности, гарантирует высокое качество метанового топлива.

Сеть АЗС «Топлайн», наращивая свои возможности, гарантирует высокое качество метанового топлива.

В последнее время все больше омских автовладельцев делают выбор в пользу экологичного и экономичного вида топлива – метана. Сеть АЗС «Топлайн», следуя запросам клиентов, активно наращивает количество метановых заправочных станций. Одной из основных причин, по которым некоторые автолюбители все еще опасаются перевода своих автомобилей на метан, является устойчивый миф о его взрывоопасности. Однако на самом деле метан, или природный газ, является одним из самых безопасных видов топлива. Он относится к углеводородным газам, которые значительно легче воздуха. В случае утечки метан быстро рассеивается в атмосфере, не накапливаясь в автомобиле или на территории АЗС. Внештатные ситуации могут возникнуть только при некачественном переоборудовании, выполненном непрофессионалами.

Главным преимуществом метана является его выгодная цена. Стоимость одного кубометра составляет всего 23,4 рубля, что в несколько раз дешевле, чем бензин или дизельное топливо. Автомобиль, заправленный метаном на 1000 рублей, может преодолеть более 400 километров пути. В то время как для бензинового или дизельного авто на эту же сумму хватит лишь на 150 километров.

– Можно поговорить и о магистральных тягачах. Они на газодизельных двигателях, где-то соотношение 60 к 40 % (дизель к метану). В среднем получается 4-5 рублей экономии на километр. То есть в районе 25 % экономия, получить ее другим способом невозможно. Если пробег у машины большой, то буквально за 2-3 месяца окупится переоборудование. «Топлайн» может даже заняться переводом на метановое топливо коммунальной техники. Есть все возможности перевода на природный газ, а от этого и экономия бюджетов, и экологическая безопасность, – говорит управляющий ООО «Управление АЗС» Роман Вольф.

Перевод автомобиля на метановое топливо не только окупается достаточно быстро, но и может быть частично профинансирован из федерального бюджета. В 2023 году Омской области на эти цели выделена субсидия в размере 125 млн рублей. Эти средства получат организации, занимающиеся переоборудованием транспортных средств под метан и предоставляющие соответствующие услуги населению.

В этом году в Омске должны работать 240 автобусов на метане. Использование такого транспорта поможет улучшить экологическую обстановку. Водители городских автобусов заправляются на АЗС «Топлайн» и отмечают высокое качество метанового топлива.

Таким образом, метан представляет собой идеальную альтернативу для тех, кто стремится к экономии на топливе без ущерба для безопасности. Расширение сети метановых АЗС «Топлайн» откроет этот выгодный вид топлива для еще большего числа автовладельцев Омска.

ООО «Управление АЗС». Реклама