Выбор рациональных водителей: АЗС «Топлайн» делает метан доступным для омичей

Сеть заправок «Топлайн» последовательно развивает газомоторную инфраструктуру в регионе, а природный газ приходит на замену традиционных видов топлива.

Сеть АЗС "Топлайн"

Сеть АЗС «Топлайн» последовательно развивает газомоторную инфраструктуру в регионе, превращая природный газ в понятную и выгодную альтернативу традиционным видам топлива. Компания увеличивает число станций с метаном (КПГ), ориентируясь на запросы клиентов и высокие стандарты сервиса.

Почему именно КПГ от «Топлайн»

Автомобильное газовое топливо бывает двух видов: СУГ (сжиженный углеводородный газ) и КПГ (компримированный природный газ). В основе КПГ – метан, один из самых востребованных сегодня видов моторного топлива. Благодаря значительным отечественным запасам он стабильно доступен по цене, а у «Топлайн» еще и по месту: сеть целенаправленно расширяет географию точек с метаном в пределах города.

По оценкам экспертов, километр пути на СУГ обходится почти вдвое дешевле, чем на бензине, а на метане – втрое. Заправив автомобиль метаном на 1000 ₽, можно проехать около 440 км, тогда как на ту же сумму бензина или дизеля – около 200 км. Таким образом, использование метана обходится в два раза дешевле, чем заправка традиционными видами топлива. Это прямая экономия, которую клиенты сети АЗС «Топлайн» ощущают ежедневно.

Экологично и бережно к двигателю

Метан не содержит серу – главный катализатор образования высокотемпературных отложений. Меньше нагара – дольше ресурс. По практике эксплуатации двигатель на метане служит примерно в 1,5–2 раза дольше, а это дополнительные сбережения на сервисе и ремонте.

Инфраструктура, рассчитанная на высокий трафик

Сеть АЗС «Топлайн» активно развивает метановое направление, открывая современные мультитопливные комплексы в разных районах Омска и области. Сегодня метановые станции компании работают не только на Левобережье, у ТРЦ «Мега» (ул. Конева, 89), и на Красноярском тракте, 89/1, но и на ключевых транспортных артериях города: ул. Зеленая, 15/1, ул. Луговая, 30, ул. Волгоградская, 96, ул. Барабинская, 20в, ул. Хуторская, 1.

Кроме того, заправки «Топлайн» представлены и за пределами города: в Калачинском районе (943 км + 500 м автодороги М51 «Байкал»), в г. Тюкалинске (ул. 2-я Магистральная, 9а), а также в Новосибирской области – в с. Убинском (1237 км а/д Р-254 «Иртыш») и г. Болотном (ул. Поселковая, 1г).

Такое широкое покрытие позволяет автомобилистам комфортно планировать маршруты, не опасаясь, что поблизости не окажется станции с метаном. Клиенты сети АЗС «Топлайн» получают не только выбор топлива – бензин, дизель, СУГ и КПГ-метан, но и стабильный фирменный сервис «одной остановки», где все продумано до мелочей для удобства водителя.

Сеть АЗС «Топлайн» – когда экономия, экология и удобство сходятся в одной заправке.