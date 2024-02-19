Природный газ стал выгодной альтернативой дорожающему бензину. Понимая запросы клиентов, сеть АЗС «Топлайн» увеличивает количество метановых заправок.

Природный газ стал выгодной альтернативой дорожающему бензину. Понимая запросы клиентов, сеть АЗС «Топлайн» увеличивает количество метановых заправок.

Стоит отметить, что опережающий рост цен на традиционное топливо – бензин – устойчивая тенденция. Например, с 2017 по 2023 год цена на бензин АИ-95 выросла на 10,8 рубля за литр, в то время как цена на метан увеличилась всего на 4,6 рубля. На этом фоне у омских автовладельцев вполне естественно растет популярность автомобильного газа.

Стоит помнить, что автомобильное газовое топливо бывает двух видов: сжиженный углеводородный газ (СУГ) и компримированный (сжатый) природный газ (КПГ). В качестве КПГ используется метан, и именно он стал сегодня одним из самых востребованных видов моторного топлива. Дело в том, что запасы метана в России огромны, в связи с чем он относительно дешев. И возможная прямая экономия при заправке для автомобилистов – это не единственное преимущество.

По данным экспертов, километр, пройденный автомобилем на СУГ, обходится почти вдвое дешевле, чем на бензине, а на метане – втрое. Заправив машину метаном на 1 тыс. рублей, на ней можно проехать более 400 км, а залив на ту же сумму дизель или бензин – только 150 км.

Еще одним преимуществом метана является его экологичность. В нем нет серы, которая является основным катализатором образования высокотемпературных отложений (шлама и нагара). Это позволяет двигателю служить примерно в 1,5–2 раза дольше, что также является экономией.

До недавних пор рост числа автомобилей, работающих на метане, сдерживало небольшое количество автозаправок, на которых КПГ можно было приобрести. Но ситуация быстро меняется в лучшую сторону. Омская сеть АЗС «Топлайн» продолжает наращивать количество станций в одном из самых быстроразвивающихся районов города, где всегда напряженный дорожный трафик и, следовательно, высокий спрос на автомобильное топливо. Это же можно сказать о еще одной мультитопливной АЗС сети «Топлайн», чуть раньше открывшейся на напряженном Красноярском тракте. Обе заправки предлагают клиентам и бензин, и дизель, и СУГ, и КПГ.

В настоящее время в Омске работает уже 9 метановых автозаправок «Топлайн», а к 2025 году компания планирует вдвое увеличить количество своих газовых автозаправок в регионе.

ООО "Управление АЗС". Реклама