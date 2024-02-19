Природный газ стал выгодной альтернативой дорожающему бензину. Понимая запросы клиентов, сеть АЗС «Топлайн» увеличивает количество метановых заправок.
Стоит отметить, что опережающий рост цен на традиционное топливо – бензин – устойчивая тенденция. Например, с 2017 по 2023 год цена на бензин АИ-95 выросла на 10,8 рубля за литр, в то время как цена на метан увеличилась всего на 4,6 рубля. На этом фоне у омских автовладельцев вполне естественно растет популярность автомобильного газа.
Стоит помнить, что автомобильное газовое топливо бывает двух видов: сжиженный углеводородный газ (СУГ) и компримированный (сжатый) природный газ (КПГ). В качестве КПГ используется метан, и именно он стал сегодня одним из самых востребованных видов моторного топлива. Дело в том, что запасы метана в России огромны, в связи с чем он относительно дешев. И возможная прямая экономия при заправке для автомобилистов – это не единственное преимущество.
По данным экспертов, километр, пройденный автомобилем на СУГ, обходится почти вдвое дешевле, чем на бензине, а на метане – втрое. Заправив машину метаном на 1 тыс. рублей, на ней можно проехать более 400 км, а залив на ту же сумму дизель или бензин – только 150 км.
Еще одним преимуществом метана является его экологичность. В нем нет серы, которая является основным катализатором образования высокотемпературных отложений (шлама и нагара). Это позволяет двигателю служить примерно в 1,5–2 раза дольше, что также является экономией.
До недавних пор рост числа автомобилей, работающих на метане, сдерживало небольшое количество автозаправок, на которых КПГ можно было приобрести. Но ситуация быстро меняется в лучшую сторону. Омская сеть АЗС «Топлайн» продолжает наращивать количество станций в одном из самых быстроразвивающихся районов города, где всегда напряженный дорожный трафик и, следовательно, высокий спрос на автомобильное топливо. Это же можно сказать о еще одной мультитопливной АЗС сети «Топлайн», чуть раньше открывшейся на напряженном Красноярском тракте. Обе заправки предлагают клиентам и бензин, и дизель, и СУГ, и КПГ.
В настоящее время в Омске работает уже 9 метановых автозаправок «Топлайн», а к 2025 году компания планирует вдвое увеличить количество своих газовых автозаправок в регионе.
ООО "Управление АЗС". Реклама