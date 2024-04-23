Омск-Информ
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·Общество

О нарушении антикоррупционного законодательства узнала областная прокуратура. Надзорное ведомство не дало руководителю сидеть сразу на двух стульях.

В Кормиловском районе прокуратура нашла нарушения в работе директора МУП «ТеплоЭнергоСервис». Мужчина нарушил закон о противодействии коррупции. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, руководитель одновременно являлся начальником другого муниципального предприятия.

Надзорное ведомство внесло представление главе райцентра Кормиловка. После этого руководителя МУП отстранили от одной из занимаемых должностей.

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·Общество

О нарушении антикоррупционного законодательства узнала областная прокуратура. Надзорное ведомство не дало руководителю сидеть сразу на двух стульях.

В Кормиловском районе прокуратура нашла нарушения в работе директора МУП «ТеплоЭнергоСервис». Мужчина нарушил закон о противодействии коррупции. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, руководитель одновременно являлся начальником другого муниципального предприятия.

Надзорное ведомство внесло представление главе райцентра Кормиловка. После этого руководителя МУП отстранили от одной из занимаемых должностей.

1089