Школьники и родители смогли познакомиться с образовательной программой и оценить ее преимущества.

Школьники и родители смогли познакомиться с образовательной программой и оценить ее преимущества.

В Омском аграрном университете им. П. А. Столыпина прошел день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Основная цель – возможность для школьников, потенциальных абитуриентов ознакомиться с особенностями этого проекта. День начался с профессиональных проб в ОмГАУ, где ребят распределили по четырем разным направлениям. Перед учениками выступил директор Университетского колледжа агробизнеса Омского ГАУ Анатолий Шевченко.

– Профессионалитет – это новый уровень среднего профессионального образования, который включает в себя новое содержание программ обучения, а также кардинальное изменение механизма управления и инфраструктуру колледжей, – подчеркнул Шевченко. – Образовательные программы теперь практико-ориентированные, при этом уменьшены сроки освоения таких программ на один год.

В это время в большом зале ученого совета состоялась онлайн-трансляция родительского собрания. С видеообращением к родителям выступил министр образования Омской области Иван Кротт:

– Важно получить востребованную и нужную специальность, которая будет актуальна на рынке труда в ближайшие годы, как в нашем регионе, так и в России. Сегодня уже более 6000 ребят обучаются по программам «Профессионалитета» и строят свою будущую карьеру. Надеюсь, что поможем вам сделать правильный выбор своего профессионального пути. Выбирайте нужную профессию!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области отметил, что сегодня в аграрном университете создана одна из новых школ – это «Профессионалитет», который позволяет получить образование по четырем профессиям по ускоренному курсу и быть востребованными на наших сельхозпредприятиях. Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в Омском ГАУ проходит уже второй год.