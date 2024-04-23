Мэр города Сергей Шелест призвал всех мотоциклистов быть аккуратными на дорогах, соблюдать скорость и всегда иметь здравый смысл.

Мэр города Сергей Шелест призвал всех мотоциклистов быть аккуратными на дорогах, соблюдать скорость и всегда иметь здравый смысл.

Из-за начала мотосезона в Омске мэр города Сергей Шелест дал наставления всем мотоциклистам. Он призвал байкеров быть аккуратными, не нарушать скоростной режим, соблюдать правила обгона и перевозки пассажиров.

– Я и сам являюсь водителем квадроцикла и хочу напомнить всем мотобратьям: езда – это не только скорость, свобода и адреналин. В первую очередь это повышенная опасность и ответственность за себя и окружающих. Водитель внутри автомобиля относительно защищен, при наличии подушек безопасности и будучи пристегнутым ремнем. Мотоциклиста защищает только его экипировка, здравый смысл и неукоснительное соблюдение ПДД, – отметил Шелест.

Кроме того, мотоциклистов попросили не выезжать на дороги общего пользования на питбайках. Так как этот транспорт считается спортинвентарем и зачастую не имеет зеркал, поворотников и стоп-сигналов.