Омский регоператор рассказал, с какими вопиющими нарушениями приходится сталкиваться. Это и незаконные свалки, и недобросовестные предприниматели.

Омский регоператор рассказал, с какими вопиющими нарушениями приходится сталкиваться. Это и незаконные свалки, и недобросовестные предприниматели.

Специалисты регионального оператора проверяют контейнерные площадки в разных районах города, оценивая их состояние, периодичность вывоза мусора, соблюдение размещения контейнеров и наличие подъездных путей. Также фиксируются несанкционированные свалки, информация о которых передается ответственным лицам и организациям.

﻿Нарушения выявили во всех округах. Так, незаконные свалки обнаружили по следующим адресам: 3-я Кордная, 45; Багратиона, 6 (рядом с рынком «Заря»); Красный Пахарь/30-я Северная; Сейфуллина; 7-я Северная; 22 Апреля/Доковская, 4-я Кордная, 45; 27-я Северная, 82; 7-я Амурская/27-я Северная и другие.

﻿Чаще всего специалисты отмечают отсутствие ограждений на площадках, нехватку контейнеров, отсутствие твердых подъездных путей и отсутствие бункеров или отсеков для крупногабаритных отходов, хотя их складывают регулярно. В пресс-службе «Магнита» напомнили, что «мусорные» площадки должны иметь твердое основание и подъезд, при необходимости – спуск/пандус для возможности подката контейнеров к мусоровозу, ограждение высотой не менее 1,5 м с трех сторон. Крупногабаритные отходы должны складывать в отдельный отсек или бункер. Складирование отходов, не входящих в состав ТКО, на таких площадках запрещено.

﻿﻿Омичи продолжают жаловаться на сброс мусора недобросовестными предпринимателями. Одна из таких площадок находится у дома по адресу: Багратиона, 6, что рядом с магазином «Заря». Омичка Ольга Аксененко постоянно жалуется в соцсетях на торговцев, которые вываливают свой мусор там, где этого делать не должны.

– Регоператор идет навстречу омичам, потому что не может бросить их в этой беде, а по-другому не скажешь, возчик уже увеличил частоту вывоза отходов КГО до трех раз в неделю, хотя по закону такие отходы должны вывозиться один раз в семь дней. Поставить дежурный мусоровоз и бригаду рабочих, которые бы оттаскивали с площадки мусор круглосуточно, невозможно. Также обращались мы в прокуратуру и Роспотребнадзор. Прокуратурой была проведена проверка, но, к сожалению, изменить ситуацию пока не удалось, – рассказали в пресс-службе регоператора.

﻿﻿В компании также добавили, что уже выработан эффективный механизм по реагированию на обращения людей.

На жалобы омичей выезжает служба контроля качества и отдел экологической безопасности регоператора. Специалисты осматривают площадку, делают фото- и видеофиксацию. Если видят, что там складируются шины, порубочные и древесные отходы, которые не относятся к ТКО, информация о нарушениях, включая фотографии, передается в администрации округов, управляющую компанию, ТСЖ, УДХБ, в отдельных случаях в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

﻿﻿– По закону уборка и содержание контейнерных площадок являются обязанностью их собственников. Содержание площадок включает в себя не только уборку территории вокруг контейнеров, но и сбор мусора, который не был вынесен потребителями до контейнеров, а также ремонт контейнеров и самой площадки, организацию подъездных путей и освещения. Иногда собственники забывают про эти обязанности, но после получения писем обычно в течение недели наводят порядок на площадках, – говорит заместитель директора по экологической безопасности ООО «Магнит» Тэнзилэ Кормишенко.

﻿Регоператор напомнил, что за организацию подъезда к контейнерной площадке отвечает муниципалитет, а за уборку площадки, ее ограждение, ремонт и установку дотаточного количества контейнеров – управляющая компания или юридические лица, к которым относится та или иная площадка.