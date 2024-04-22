В учреждениях студентам задерживают выплаты стипендии и не соблюдают санитарно-эпидемиологическую и пожарную безопасность.

В учреждениях студентам задерживают выплаты стипендии и не соблюдают санитарно-эпидемиологическую и пожарную безопасность.

Прокуратура Омской области обнаружила более 500 нарушений законодательства о среднем профессиональном образовании. Так, некоторые колледжи не имеют современного оборудования, в некоторых учреждениях для обучения не используют транспорт и сельхозтехнику из-за их поломок, также в заведениях не хватает преподавателей.

– В БПОУ ОО «Павлоградский техникум сельскохозяйственных и перерабатывающих технологий», БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический техникум», БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства» автотранспортные средства, тракторы, прицепы простаивали ввиду неисправного состояния, меры к их ремонту не предпринимались. В большинстве учреждений выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, – рассказали в областной прокуратуре.

Кроме того, в образовательных заведениях нарушался график приема и перевода, задерживалось обновление учебных программ и отсутствовал доступ к информационно-библиотечным ресурсам. В некоторых учреждениях студентам задерживали выплаты стипендии и различных мер поддержки. Зачастую в учреждениях нет условий для обучения детей-инвалидов.

Надзорное ведомство опротестовало 35 незаконных актов, внесло 39 представлений, направило в суды 8 заявлений и потребовало привлечь к административной ответственности 5 должностных лиц. Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов внес представление главе регионального Минобра Ивану Кротту.