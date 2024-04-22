Весь собранный мусор, относящийся к ТКО, после субботников пообещали вывезти с контейнерных площадок в течение недели. Этим будет заниматься регоператор «Магнит».

Весь собранный мусор, относящийся к ТКО, после субботников пообещали вывезти с контейнерных площадок в течение недели. Этим будет заниматься регоператор «Магнит».

20 апреля в Омске прошел общегородской субботник, а до 5 мая в городе будут проходить средники чистоты. В связи с этим контейнерные площадки стали активно заполняться мешками с собранным мусором. Управляющие компании должны следить за тем, чтобы не допускать складирование мусора на придомовых территориях. А мешки с мусором должны стоять рядом с контейнерной площадкой. Их должен убрать региональный оператор «Магнит».

Как рассказали РИА «Омск-Информ» в пресс-службе регоператора, чтобы справиться с большим объемом мусора, перевозчики сейчас работают в усиленном режиме. Однако техника начинает переполнятся уже после 1-2 адресов, поэтому приходится делать больше рейсов. Площадки расчищают от мусора ежедневно. Собранный после субботника мусор, относящийся к твердым коммунальным отходам, планируют убрать в течение недели.

Управляющие компании должны вывозить ветки, поросль от кустарников, а также строительные отходы – кирпич и бетонные конструкции – по отдельным договорам. «Магнит» контролирует, чтобы на контейнерных площадках не было ничего лишнего .

– Если жители сообщают о захламлении контейнерной площадки, наша служба контроля качества и отдел экологической безопасности выезжают на место. Они проводят проверку контейнерной площадки, и, если обнаруживают, что управляющая компания не выполняет свои обязанности, складируя на площадке шины, порубочные и крупные древесные отходы, которые не относятся к твердым коммунальным отходам, мы обращаемся в Госжилинспекцию, чтобы УК привела площадку в нормативное состояние, – отметили в регоператоре.

В «Магните» заверили, что каждый день в городе ведутся рейды по содержанию контейнерных площадок. И уже было найдено много нарушений в частном секторе.

Как заявили РИА «Омск-информ» в региональной Госжилинспекции, сотрудники ведомства выезжают на конкретные адреса, получив жалобы. Сами они по законодательству не могут проводить рейды и выписывать штрафы.

Напомним, что все мешки с мусором, собранным во время субботников на общегородских территориях, вывозит Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Как сегодня заявлял мэр Сергей Шелест, за выходные дорожники вывезли почти 1,5 тыс. кубометров мусора.