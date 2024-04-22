Город продолжают убирать после зимы. Сегодня в работах будут задействованы порядка 150 человек и 113 единиц техники.

Город продолжают убирать после зимы. Сегодня в работах будут задействованы порядка 150 человек и 113 единиц техники.

За выходные в Омске вывезли порядка 1490 кубометров мусора. Сейчас дорожники активно собирают мешки, которые остались после субботника. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

– Также профильные службы продолжают мойку ограждений и уборку прибордюрной части дорог. За выходные с обочин вывезли более 256 тонн остатков реагентов и пыли, – отметил Шелест.

Работы по уборке города продолжат и сегодня, 22 апреля. В них будут задействованы 113 единиц техники и порядка 150 человека.