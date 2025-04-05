Омск-Информ
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·Общество

В городе идет месячник чистоты. Работы у коммунальщиков много.

С наступлением теплой погоды Омск начали приводить в порядок. Ежедневно этой работой занимаются порядка 300 человек, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

– Работы много. Коммунальные службы очищают от надписей остановки, моют и красят дорожные ограждения, лавочки и урны, убирают прибордюрные части улиц, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

За долгие месяцы зимы улицы города покрылись большим количеством пыли и грязи. Сейчас в городе идет месячник чистоты.

·Общество

В городе идет месячник чистоты. Работы у коммунальщиков много.

С наступлением теплой погоды Омск начали приводить в порядок. Ежедневно этой работой занимаются порядка 300 человек, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

– Работы много. Коммунальные службы очищают от надписей остановки, моют и красят дорожные ограждения, лавочки и урны, убирают прибордюрные части улиц, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

За долгие месяцы зимы улицы города покрылись большим количеством пыли и грязи. Сейчас в городе идет месячник чистоты.