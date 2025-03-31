Омск-Информ
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·Общество

Кроме того, началась подготовка под высадку деревьев и цветов.

Раннее потепление заставило омских дорожников оперативно переформатировать работу. Вместо уборки снега теперь чистят пыль.

Дорожные службы переоборудовали парк для весенне-летних работ, и теперь вместо отвалов используются щетки.

Круглосуточно ведется помывка дорог, тротуаров, ограждений, вывозится грунт с прибордюрной части дорог. За минувшие выходные убраны 205 тонн земли и песка с омских улиц. Эта работа будет продолжаться.

Кроме того, специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к побелке деревьев и подготовке мест под будущее озеленение.  В весенних работах по всему городу задействованы 282 человека и 271 единица техники.

·Общество

Кроме того, началась подготовка под высадку деревьев и цветов.

Раннее потепление заставило омских дорожников оперативно переформатировать работу. Вместо уборки снега теперь чистят пыль.

Дорожные службы переоборудовали парк для весенне-летних работ, и теперь вместо отвалов используются щетки.

Круглосуточно ведется помывка дорог, тротуаров, ограждений, вывозится грунт с прибордюрной части дорог. За минувшие выходные убраны 205 тонн земли и песка с омских улиц. Эта работа будет продолжаться.

Кроме того, специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства приступили к побелке деревьев и подготовке мест под будущее озеленение.  В весенних работах по всему городу задействованы 282 человека и 271 единица техники.