За год омские работодатели стали чаще искать специалистов со знанием китайского языка. Им предлагают зарплату 80 тыс. рублей.

За год омские работодатели стали чаще искать специалистов со знанием китайского языка. Им предлагают зарплату 80 тыс. рублей.

С января по март в Омской области вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. За три месяца в регионе было открыто 70 подобных вакансий. За год спрос вырос в 1,9 раза. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Чаще всего таких специалистов искали компании из отраслей «Перевозки, логистика», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство». Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в Омской области составила 80 тыс. рублей. Это меньше, чем по стране, где она равна 98 тыс. рублей.

В целом в России количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка выросло на 70 %. Это 9 тыс. предложений.