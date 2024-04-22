За год омские работодатели стали чаще искать специалистов со знанием китайского языка. Им предлагают зарплату 80 тыс. рублей.
С января по март в Омской области вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. За три месяца в регионе было открыто 70 подобных вакансий. За год спрос вырос в 1,9 раза. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.
Чаще всего таких специалистов искали компании из отраслей «Перевозки, логистика», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство». Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в Омской области составила 80 тыс. рублей. Это меньше, чем по стране, где она равна 98 тыс. рублей.
В целом в России количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка выросло на 70 %. Это 9 тыс. предложений.