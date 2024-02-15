Восемь специалистов планируют включить в кадровый резерв. Им обещают зарплату от 40 до 62 тыс. рублей.

Восемь специалистов планируют включить в кадровый резерв. Им обещают зарплату от 40 до 62 тыс. рублей.

Региональный Минфин ищет сотрудников, которых включат в кадровый резерв. Так, министерству требуются восемь специалистов. Это начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса, советник отдела финансирования образования, главный специалист отдела развития систем управления государственными и муниципальными финансами департамента цифровизации, главный специалист отдела государственного долга и кредитов, главный специалист управления государственной службы, главный специалист отдела учета бюджетных операций департамента учетной политики и главный специалист отдела бухгалтерской отчетности департамента политики.

В объявлении указано, что оклад начальника отдела составит 18 тыс. рублей, а советника – 16 тыс. рублей. Однако зарплаты будут выше из-за стажа работы и других выплат. Заработная плата начальника отдела составит от 41 до 62 тыс. рублей, советник будет получать от 40 до 55 тыс. рублей, а главный специалист от 33 до 45 тыс. рублей.