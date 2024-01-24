Работникам также обещают надбавки и различные премии. Министерство открыло прием документов от кандидатов.
Министерство имущественных отношений Омской области объявило о поиске кандидатов на замещение вакантных должностей. Сотрудники будут занесены в кадровый резерв. Документы желающие могут присылать в министерство с сегодняшнего дня до 13 февраля.
В министерство требуются главные специалисты:
- отдела по работе со служебной документацией управления организационно-кадрового и информационного обеспечения департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;
- отдела судебной защиты департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;
- отдела финансово-хозяйственной деятельности управления организационно-кадрового и информационного обеспечения департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;
- отдела земельных ресурсов департамента учета собственности и земельных отношений;
- отдела по предоставлению земельных участков департамента учета собственности и земельных отношений;
- отдела учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных отношений.
Согласно документу, оклад главного специалиста составляет 13 926 рублей. После прохождения испытательного срока или через 3 месяца сотруднику присвоят первый классный чин. За каждый из них предусмотрены надбавки. Кроме того, дополнительные средства будут выплачиваться за стаж и особые условия работы, предусмотрены и премии. В среднем на этой должности сотрудники могут получать 33–35 тыс. рублей.