Работникам также обещают надбавки и различные премии. Министерство открыло прием документов от кандидатов.

Работникам также обещают надбавки и различные премии. Министерство открыло прием документов от кандидатов.

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о поиске кандидатов на замещение вакантных должностей. Сотрудники будут занесены в кадровый резерв. Документы желающие могут присылать в министерство с сегодняшнего дня до 13 февраля.

В министерство требуются главные специалисты:

отдела по работе со служебной документацией управления организационно-кадрового и информационного обеспечения департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;

отдела судебной защиты департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;

отдела финансово-хозяйственной деятельности управления организационно-кадрового и информационного обеспечения департамента правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения;

отдела земельных ресурсов департамента учета собственности и земельных отношений;

отдела по предоставлению земельных участков департамента учета собственности и земельных отношений;

отдела учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных отношений.

Согласно документу, оклад главного специалиста составляет 13 926 рублей. После прохождения испытательного срока или через 3 месяца сотруднику присвоят первый классный чин. За каждый из них предусмотрены надбавки. Кроме того, дополнительные средства будут выплачиваться за стаж и особые условия работы, предусмотрены и премии. В среднем на этой должности сотрудники могут получать 33–35 тыс. рублей.