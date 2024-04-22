Цена на электричество будет зависеть от количества потребления.

Цена на электричество будет зависеть от количества потребления.

С 1 июля в Омской области изменятся тарифы на электроэнергию. Цена на электричество будет зависеть от количества потребления. Введение дифференцированных тарифов объясняют ограничениями для майнеров.

– По данным, полученным от электроснабжающих организаций, одно домовладение в Омской области потребляет в среднем 250 кВт*ч в месяц вне отопительного сезона. Поэтому введение дифтарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд, – рассказал председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.

Те, кто потребляет до 5029 кВт*ч в месяц, будут платить 5,58 руб. за 1 кВт*ч в доме с газом, 3,90 руб. – в доме с электроплитами. Потребители в пределах 5030–9375 кВт*ч в месяц будут платить больше на 1 копейку – 5,59 руб. и 3,91 руб. соответственно. А при высоком объеме потребления от 9375 кВт*ч в месяц – 8,01 руб. и 5,61 руб.