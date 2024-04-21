Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

МЧС опубликовало предупреждение о половодье. Опасное явление прогнозируется в Тарском районе.
Региональное МЧС опубликовало предупреждение о половодье. Опасное явление прогнозируется на севере Омской области в Тарском районе.
– 22–23 апреля 2024 года в реке Шиш у села Васисс Тарского муниципального района ожидается достижение критериев опасного явления «половодье» с затоплением пойменных территорий (ОЯ=867 см). Ожидается подтопление домов и приусадебных участков, – заявили в МЧС.
Властям необходимо уточнить план эвакуации людей, проверить готовность пунктов временного размещения и обеспечить запас продуктов питания не менее чем на 10 дней.
1088
·Общество

МЧС опубликовало предупреждение о половодье. Опасное явление прогнозируется в Тарском районе.
Региональное МЧС опубликовало предупреждение о половодье. Опасное явление прогнозируется на севере Омской области в Тарском районе.
– 22–23 апреля 2024 года в реке Шиш у села Васисс Тарского муниципального района ожидается достижение критериев опасного явления «половодье» с затоплением пойменных территорий (ОЯ=867 см). Ожидается подтопление домов и приусадебных участков, – заявили в МЧС.
Властям необходимо уточнить план эвакуации людей, проверить готовность пунктов временного размещения и обеспечить запас продуктов питания не менее чем на 10 дней.
1088