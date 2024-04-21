По словам прокурора Омской области Алексея Афанасьева, реформа была реализована совсем не так, как задумывалось.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал о транспортной реформе, которая была проведена в Омске прошлым летом. По его словам, реформа была проведена не так, как задумывалось.
– Реформа делалась для того, чтобы меньше было маленького пассажирского транспорта. Это действительно делается во многих городах. Но, несмотря на то что к этой реформе готовились, не все получилось. Мы получили массу жалоб, прокуроры выезжали, ездили на автобусах, смотрели, как это действует на самом деле, – сказал Афанасьев в эфире ГТРК «Иртыш».
Прокурор отметил, что в настоящее время проблем, связанных с транспортной реформой, стало гораздо меньше. За все это время надзорное ведомство внесло огромное количество актов прокурорского реагирования.
Афанасьев рассказал, что региону выделено большое количество средств на приобретение автобусов, в том числе на областные маршруты.