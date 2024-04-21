По словам прокурора Омской области Алексея Афанасьева, реформа была реализована совсем не так, как задумывалось.

По словам прокурора Омской области Алексея Афанасьева, реформа была реализована совсем не так, как задумывалось.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал о транспортной реформе, которая была проведена в Омске прошлым летом. По его словам, реформа была проведена не так, как задумывалось.

– Реформа делалась для того, чтобы меньше было маленького пассажирского транспорта. Это действительно делается во многих городах. Но, несмотря на то что к этой реформе готовились, не все получилось. Мы получили массу жалоб, прокуроры выезжали, ездили на автобусах, смотрели, как это действует на самом деле, – сказал Афанасьев в эфире ГТРК «Иртыш».

Прокурор отметил, что в настоящее время проблем, связанных с транспортной реформой, стало гораздо меньше. За все это время надзорное ведомство внесло огромное количество актов прокурорского реагирования.

Афанасьев рассказал, что региону выделено большое количество средств на приобретение автобусов, в том числе на областные маршруты.